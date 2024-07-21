المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع: استهدفنا سفينة أميركية في البحر الأحمر وأصبناها بشكل مباشر

سريع: نفذنا عملية عسكرية نوعية في إسرائيل بصواريخ باليستية عديدة

سريع: نفذنا عملية عسكرية نوعية في إسرائيل بصواريخ باليستية عديدة

وزير الخارجية الإٍسرائيلي: لا يجوز وقف الحرب قبل إعادة المختطفين والقضاء على حماس وتحقيق الأمن في غلاف غزة