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o
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 38983 فلسطينيا وإصابة 89727 في الهجوم على القطاع منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
2024-07-21 | 05:14
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 38983 فلسطينيا وإصابة 89727 في الهجوم على القطاع منذ 7 تشرين الاول
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