إردوغان: تركيا مستعدة لإقامة قاعدة بحرية في قبرص "إذا دعت الحاجة"

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد مصطفى حسن فواز "فداء" مواليد عام ١٩٧٥ من بلدة دبعال في جنوب لبنان

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد مصطفى حسن فواز "فداء" مواليد عام ١٩٧٥ من بلدة دبعال في جنوب لبنان

وزارة الصحة في غزة: مقتل 38983 فلسطينيا وإصابة 89727 في الهجوم على القطاع منذ 7 تشرين الاول