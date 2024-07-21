الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قصف على أطراف الناقورة
آخر الأخبار
2024-07-21 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قصف على أطراف الناقورة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أطراف
الناقورة
التالي
رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا سطح-سطح كان يقترب من إسرائيل من البحر الأحمر
ترامب: الديمقراطيون سيعقدون مؤتمرهم الوطني وليست لديهم فكرة عن من هو مرشحهم للرئاسة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:31
ترامب: هزيمة هاريس في الانتخابات ستكون أسهل من هزيمة بايدن
أخبار دولية
14:31
ترامب: هزيمة هاريس في الانتخابات ستكون أسهل من هزيمة بايدن
0
أخبار دولية
14:26
بايدن يؤيد ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة
أخبار دولية
14:26
بايدن يؤيد ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI
0
خبر عاجل
14:17
بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا
خبر عاجل
14:17
بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة
0
رياضة
14:00
طواف فرنسا... بوغاتشار يتوّج باللقب للمرة الثالثة ويحقق ثنائية تاريخية!
رياضة
14:00
طواف فرنسا... بوغاتشار يتوّج باللقب للمرة الثالثة ويحقق ثنائية تاريخية!
0
آخر الأخبار
13:57
غارة على أطراف عيتا الشعب
آخر الأخبار
13:57
غارة على أطراف عيتا الشعب
0
أخبار لبنان
13:54
نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفنيّ في هذا الموعد
أخبار لبنان
13:54
نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفنيّ في هذا الموعد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-11
عطية: على الاجهزة الامنية حماية باصات الدولة... وندفع الاف الدولارات عن كل باخرة فيول بسبب التأخير
أخبار لبنان
2024-07-11
عطية: على الاجهزة الامنية حماية باصات الدولة... وندفع الاف الدولارات عن كل باخرة فيول بسبب التأخير
0
أخبار دولية
07:44
السعودية تتابع التصعيد في اليمن بعد الغارات الإسرائيلية
أخبار دولية
07:44
السعودية تتابع التصعيد في اليمن بعد الغارات الإسرائيلية
0
صحة وتغذية
2024-06-28
أمراض القلب "الصامتة" تفتك بالبالغين... دراسة جديدة تكشف معلومات صادمة!
صحة وتغذية
2024-06-28
أمراض القلب "الصامتة" تفتك بالبالغين... دراسة جديدة تكشف معلومات صادمة!
0
أخبار دولية
2024-07-03
كامالا هاريس: أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن
أخبار دولية
2024-07-03
كامالا هاريس: أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سياحة في السعودية ...في عز الصيف
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سياحة في السعودية ...في عز الصيف
0
رياضة
13:58
تصفيات بطولة padel for a cause مستمرة...
رياضة
13:58
تصفيات بطولة padel for a cause مستمرة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يحصد برونزية بطولة العالم للروكبي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يحصد برونزية بطولة العالم للروكبي تاتش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بطلة التايكواندو ليتيسيا عون تشارك في اولمبياد باريس وهدفها تحقيق ميدالية للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بطلة التايكواندو ليتيسيا عون تشارك في اولمبياد باريس وهدفها تحقيق ميدالية للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما قاله رئيس الاتحاد اللبنانيّ للتايكواندو عن حظوظ ليتيسيا في الاولمبياد
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما قاله رئيس الاتحاد اللبنانيّ للتايكواندو عن حظوظ ليتيسيا في الاولمبياد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
العراق متفهّم لظروف لبنان في ملف الفيول... وتركُ الجانب المالي للجان مختصة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
العراق متفهّم لظروف لبنان في ملف الفيول... وتركُ الجانب المالي للجان مختصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هكذا نفّذت إسرائيل عمليتها ضد الحديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هكذا نفّذت إسرائيل عمليتها ضد الحديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:50
ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب
خبر عاجل
15:50
ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب
2
خبر عاجل
15:26
قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني
خبر عاجل
15:26
قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني
3
خبر عاجل
15:04
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون - الزهراني جنوبي صيدا وأصوات انفجارات متتالية تسمع في أرجاء المنطقة (فيديو)
خبر عاجل
15:04
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون - الزهراني جنوبي صيدا وأصوات انفجارات متتالية تسمع في أرجاء المنطقة (فيديو)
4
آخر الأخبار
16:05
الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية
آخر الأخبار
16:05
الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية
5
فنّ
09:51
أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟
فنّ
09:51
أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟
6
آخر الأخبار
16:06
ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)
آخر الأخبار
16:06
ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)
7
منوعات
15:40
"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!
منوعات
15:40
"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!
8
خبر عاجل
13:50
بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية
خبر عاجل
13:50
بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More