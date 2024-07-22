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المفوض العام للأونروا: قوات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة يوم أمس على قافلة للأمم المتحدة متجهة لمدينة غزة

آخر الأخبار
2024-07-22 | 03:30
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المفوض العام للأونروا: قوات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة يوم أمس على قافلة للأمم المتحدة متجهة لمدينة غزة
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المفوض العام للأونروا: قوات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة يوم أمس على قافلة للأمم المتحدة متجهة لمدينة غزة

 
 
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