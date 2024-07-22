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غارة اسرائيلية على بلدة ياطر

آخر الأخبار
2024-07-22 | 08:46
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غارة اسرائيلية على بلدة ياطر
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غارة اسرائيلية على بلدة ياطر

 
 
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