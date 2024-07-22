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الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية وسماع أصوات إنفجارات وإشتباكات

آخر الأخبار
2024-07-22 | 17:25
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الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية وسماع أصوات إنفجارات وإشتباكات
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الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية وسماع أصوات إنفجارات وإشتباكات

 
 
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