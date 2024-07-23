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o
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بيان للرئاسة المصرية: الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي السابق ترامب للاطمئنان على صحته
آخر الأخبار
2024-07-23 | 08:55
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بيان للرئاسة المصرية: الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي السابق ترامب للاطمئنان على صحته
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