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o
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o
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رويترز: مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركية تستقيل بسبب حادث إطلاق النار على ترامب
آخر الأخبار
2024-07-23 | 10:32
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رويترز: مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركية تستقيل بسبب حادث إطلاق النار على ترامب
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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