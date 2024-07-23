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رويترز: مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركية تستقيل بسبب حادث إطلاق النار على ترامب

آخر الأخبار
2024-07-23 | 10:32
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رويترز: مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركية تستقيل بسبب حادث إطلاق النار على ترامب
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رويترز: مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركية تستقيل بسبب حادث إطلاق النار على ترامب

 
 
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