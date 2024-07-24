غارة على كفركلا

في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)

في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)

صحة غزة: إستشهاد 39145 فلسطينيًا وإصابة 90257 منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول