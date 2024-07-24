الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غارة على كفركلا

آخر الأخبار
2024-07-24 | 06:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غارة على كفركلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غارة على كفركلا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

كفركلا

LBCI التالي
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
صحة غزة: إستشهاد 39145 فلسطينيًا وإصابة 90257 منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:33

سفينتان ترسوان في ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ الغارات الإسرائيلية

LBCI
رياضة
09:27

الأولمبية الدولية تمنح الألب الفرنسية استضافة "مشروطة" لأولمبياد 2030 الشتوي

LBCI
أخبار دولية
09:26

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو اليهود الى الصلاة في المسجد الأقصى

LBCI
أخبار دولية
09:23

نتنياهو يلتقي ببايدن وهاريس كل على حدة الخميس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
09:27

الأولمبية الدولية تمنح الألب الفرنسية استضافة "مشروطة" لأولمبياد 2030 الشتوي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:18

الخدمات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساهم في تحسين أرباح "غوغل"

LBCI
اقتصاد
09:16

شقير استقبل وفداً من إتحاد نقابات موظفي المصارف: لضرورة وضع تصور واضح لمعالجة ملف الودائع

LBCI
منوعات
09:11

الفراشات لا تكتفي برحيق الأزهار بل تستطيع تلقيحها... كهربائياً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:14

حزب الله يبث لقطات من طائرة مسيرة يقول إنها لقاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي الحدود اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
07:42

بحثٌ في اوضاع لبنان والمنطقة بين قائد الجيش والبخاري

LBCI
أخبار دولية
02:17

حملة ترامب تتقدم بشكوى ضد استخدام هاريس أموال حملة بايدن

LBCI
أخبار دولية
05:05

هجوم روسي على مدينة إسماعيل في جنوب أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:51

فيديو جديد لـ"الهدهد"...

LBCI
أخبار دولية
07:49

أول ظهور علني لبايدن بعد اصابته بكوفيد: أنا بخير (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:28

باسيل: مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لملء الفراغ الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
14:51

ماكرون يؤكد أنه لن يعيّن حكومة جديدة قبل نهاية الألعاب الأولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة

LBCI
أخبار دولية
13:49

بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:53

تحذير مهم للغاية... هذا ما ينتظر الأرض في الأيام المقبلة! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:50

إطلالة جريئة لزوجة كانييه ويست في أحد المطاعم... وانتهاك صارخ لقواعد اللباس من جديد! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
11:42

بعد فيديو سيّارة قوى الامن المحمّلة بالبطيخ... اليكم حقيقة ما جرى

LBCI
صحف اليوم
00:44

المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)

LBCI
أمن وقضاء
14:12

توقيف احد كبار تجار المخدرات في دورس - بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
09:52

غادرت منزلها ولم تعد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

LBCI
أمن وقضاء
12:18

في العيرونية.. وفاة طفل اثر سقوطه من شرفة منزل تبين انه تعرض للاغتصاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More