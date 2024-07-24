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الجزيرة: محتجون في محيط الكونغرس يرفعون شعارات تطالب باعتقال نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين عن الحرب في غزة

آخر الأخبار
2024-07-24 | 11:46
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الجزيرة: محتجون في محيط الكونغرس يرفعون شعارات تطالب باعتقال نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين عن الحرب في غزة
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الجزيرة: محتجون في محيط الكونغرس يرفعون شعارات تطالب باعتقال نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين عن الحرب في غزة

 
 
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