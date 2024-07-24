الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منسقة الأمم المتحدة للبنان جينين هينيس-بلاسخارت: إساءة التقدير على امتداد الحدود بين لبنان إسرائيل قد يؤدي إلى حرب قد "تشمل المنطقة بأكملها"
آخر الأخبار
2024-07-24 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
منسقة الأمم المتحدة للبنان جينين هينيس-بلاسخارت: إساءة التقدير على امتداد الحدود بين لبنان إسرائيل قد يؤدي إلى حرب قد "تشمل المنطقة بأكملها"
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأمم
المتحدة
للبنان
جينين
هينيس-بلاسخارت:
إساءة
التقدير
امتداد
الحدود
لبنان
إسرائيل
"تشمل
المنطقة
بأكملها"
التالي
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:59
نتنياهو: يجب أن تكون لغزة إدارة مدنية يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل
آخر الأخبار
14:59
نتنياهو: يجب أن تكون لغزة إدارة مدنية يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل
0
آخر الأخبار
14:58
نتنياهو: يمكن لاميركا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران وجميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف
آخر الأخبار
14:58
نتنياهو: يمكن لاميركا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران وجميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف
0
آخر الأخبار
14:39
نتانياهو يصف المحتجين على الحرب في غزة بأنهم "أغبياء تستخدمهم إيران"
آخر الأخبار
14:39
نتانياهو يصف المحتجين على الحرب في غزة بأنهم "أغبياء تستخدمهم إيران"
0
آخر الأخبار
14:24
نتانياهو أمام الكونغرس: "واثق" بأن جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس ستثمر
آخر الأخبار
14:24
نتانياهو أمام الكونغرس: "واثق" بأن جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس ستثمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:59
نتنياهو: يجب أن تكون لغزة إدارة مدنية يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل
آخر الأخبار
14:59
نتنياهو: يجب أن تكون لغزة إدارة مدنية يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل
0
آخر الأخبار
14:58
نتنياهو: يمكن لاميركا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران وجميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف
آخر الأخبار
14:58
نتنياهو: يمكن لاميركا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران وجميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف
0
آخر الأخبار
14:39
نتانياهو يصف المحتجين على الحرب في غزة بأنهم "أغبياء تستخدمهم إيران"
آخر الأخبار
14:39
نتانياهو يصف المحتجين على الحرب في غزة بأنهم "أغبياء تستخدمهم إيران"
0
آخر الأخبار
14:24
نتانياهو أمام الكونغرس: "واثق" بأن جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس ستثمر
آخر الأخبار
14:24
نتانياهو أمام الكونغرس: "واثق" بأن جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس ستثمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-12
لحظة صادمة... شجار عنيف بين مجموعة من الرجال والنساء في اسبانيا: ماذا حصل؟ (فيديو)
منوعات
2024-07-12
لحظة صادمة... شجار عنيف بين مجموعة من الرجال والنساء في اسبانيا: ماذا حصل؟ (فيديو)
0
أمن وقضاء
04:30
النائبان كرم ويزبك طعنا أمام شورى الدولة لإبطال قرار يتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات
أمن وقضاء
04:30
النائبان كرم ويزبك طعنا أمام شورى الدولة لإبطال قرار يتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات
0
آخر الأخبار
15:27
هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها
آخر الأخبار
15:27
هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها
0
أخبار دولية
10:52
"رايتس ووتش" تندد بالمحاكمة "التعسفية" لـ57 بنغلادشياً في الإمارات
أخبار دولية
10:52
"رايتس ووتش" تندد بالمحاكمة "التعسفية" لـ57 بنغلادشياً في الإمارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رسائل أميركية للبنان مجددا!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رسائل أميركية للبنان مجددا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد اعلان بكين.. حماس وفتح أمام امتحان مصيري
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد اعلان بكين.. حماس وفتح أمام امتحان مصيري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الخلاف بين بن غفير والحكومة الاسرائيلية الى تصاعد..
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الخلاف بين بن غفير والحكومة الاسرائيلية الى تصاعد..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على وقع الاحتجاجات.. نتنياهو يخاطب الكونغرس!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على وقع الاحتجاجات.. نتنياهو يخاطب الكونغرس!
0
أخبار دولية
13:07
اليكم ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بعد قليل
أخبار دولية
13:07
اليكم ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بعد قليل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هدهد "حزب الله" رسائل بالجملة
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هدهد "حزب الله" رسائل بالجملة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
2
منوعات
14:05
ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)
منوعات
14:05
ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)
3
صحف اليوم
00:44
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
صحف اليوم
00:44
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
4
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
5
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
6
منوعات
06:11
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
منوعات
06:11
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
7
منوعات
10:25
مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
منوعات
10:25
مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
8
صحف اليوم
00:20
ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)
صحف اليوم
00:20
ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More