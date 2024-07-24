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رئيس مجلس النواب الأميركي متحدثا إلى جانب نتنياهو: متحدون في مهمتنا لتحرير الرهائن

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2024-07-24 | 13:07
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رئيس مجلس النواب الأميركي متحدثا إلى جانب نتنياهو: متحدون في مهمتنا لتحرير الرهائن
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رئيس مجلس النواب الأميركي متحدثا إلى جانب نتنياهو: متحدون في مهمتنا لتحرير الرهائن

 
 
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