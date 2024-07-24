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o
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o
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كسروان
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o
متن
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رويترز: شرطة مبنى الكابيتول ترش رذاذ الفلفل على محتجين يحاولون اجتياز حاجز قرب الكونغرس حيث سيلقي نتنياهو خطابا
آخر الأخبار
2024-07-24 | 13:58
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رويترز: شرطة مبنى الكابيتول ترش رذاذ الفلفل على محتجين يحاولون اجتياز حاجز قرب الكونغرس حيث سيلقي نتنياهو خطابا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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