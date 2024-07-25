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بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و3 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-07-25 | 00:48
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و3 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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