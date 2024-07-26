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التحكم المروري: حادث مروري على اوتوستراد نهر الموت المسلك الغربي تسبب بازدحام مروري حتى الضبية

آخر الأخبار
2024-07-26 | 04:27
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التحكم المروري: حادث مروري على اوتوستراد نهر الموت المسلك الغربي تسبب بازدحام مروري حتى الضبية
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التحكم المروري: حادث مروري على اوتوستراد نهر الموت المسلك الغربي تسبب بازدحام مروري حتى الضبية

 
 
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