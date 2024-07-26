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o
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o
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o
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التحكم المروري: جريح نتيجة إصطدام سيارة بعامود كهرباء على طريق عام بلدة عرب الجل - صربا - قضاء صيدا
آخر الأخبار
2024-07-26 | 04:34
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التحكم المروري: جريح نتيجة إصطدام سيارة بعامود كهرباء على طريق عام بلدة عرب الجل - صربا - قضاء صيدا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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