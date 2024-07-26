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المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا المحتلة
آخر الأخبار
2024-07-26 | 07:38
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المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا المحتلة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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