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الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
آخر الأخبار
2024-07-26 | 17:04
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الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
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