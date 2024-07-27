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يديعوت أحرونوت: الاشتباه بإطلاق مسيرة من لبنان نحو منصة حقل كاريش ولم يتضح ما إذا ما كانت مفخخة أم للاستطلاع

آخر الأخبار
2024-07-27 | 03:11
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يديعوت أحرونوت: الاشتباه بإطلاق مسيرة من لبنان نحو منصة حقل كاريش ولم يتضح ما إذا ما كانت مفخخة أم للاستطلاع
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يديعوت أحرونوت: الاشتباه بإطلاق مسيرة من لبنان نحو منصة حقل كاريش ولم يتضح ما إذا ما كانت مفخخة أم للاستطلاع

 
 
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