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LBCI

غارتان إسرائيليتان على بلدة كفركلا

آخر الأخبار
2024-07-27 | 07:13
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غارتان إسرائيليتان على بلدة كفركلا
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غارتان إسرائيليتان على بلدة كفركلا

 
 
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