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المقاومة الإسلامية: شنينا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود من قوة مدرعات تمركزت مؤخرا شمال ثكنة يفتاح واصابت خيمهم وأوقعت فيهم اصابات مؤكدة

آخر الأخبار
2024-07-27 | 09:04
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المقاومة الإسلامية: شنينا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود من قوة مدرعات تمركزت مؤخرا شمال ثكنة يفتاح واصابت خيمهم وأوقعت فيهم اصابات مؤكدة
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المقاومة الإسلامية: شنينا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود من قوة مدرعات تمركزت مؤخرا شمال ثكنة يفتاح واصابت خيمهم وأوقعت فيهم اصابات مؤكدة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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