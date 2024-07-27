الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيدين نعيم علي فرحات "ملاك" من بلدة بيت شاما في البقاع ومحمد علي مصطفى مريش "مهدي ياغي" من منطقة الباشورة في بيروت
آخر الأخبار
2024-07-27 | 11:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيدين نعيم علي فرحات "ملاك" من بلدة بيت شاما في البقاع ومحمد علي مصطفى مريش "مهدي ياغي" من منطقة الباشورة في بيروت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسلامية
الشهيدين
فرحات
"ملاك"
البقاع
ومحمد
مصطفى
"مهدي
ياغي"
منطقة
الباشورة
بيروت
التالي
أسرار الصحف المحلية ٢٧-٧-٢٠٢٤
مجموعة العشرين تتعهد "التعاون" لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
0
آخر الأخبار
12:05
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة راميم (مقر قيادة كتيبة، تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصاروخ بركان
آخر الأخبار
12:05
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة راميم (مقر قيادة كتيبة، تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصاروخ بركان
0
أخبار دولية
12:00
أكسيوس: إسرائيل سلمت الولايات المتحدة مقترحها المحدث بشأن اتفاق غزة
أخبار دولية
12:00
أكسيوس: إسرائيل سلمت الولايات المتحدة مقترحها المحدث بشأن اتفاق غزة
0
آخر الأخبار
12:00
ترقبوا حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 الليلة الساعة الثامنة والنصف مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني عبر الرابط: https://www.lbcgroup.tv/live/ar
آخر الأخبار
12:00
ترقبوا حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 الليلة الساعة الثامنة والنصف مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني عبر الرابط: https://www.lbcgroup.tv/live/ar
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
0
آخر الأخبار
12:05
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة راميم (مقر قيادة كتيبة، تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصاروخ بركان
آخر الأخبار
12:05
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة راميم (مقر قيادة كتيبة، تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصاروخ بركان
0
آخر الأخبار
12:00
ترقبوا حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 الليلة الساعة الثامنة والنصف مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني عبر الرابط: https://www.lbcgroup.tv/live/ar
آخر الأخبار
12:00
ترقبوا حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 الليلة الساعة الثامنة والنصف مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني عبر الرابط: https://www.lbcgroup.tv/live/ar
0
آخر الأخبار
11:57
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 11 شخصا جراء سقوط صواريخ في مجدل شمس بالجولان 5 منهم في حالة حرجة
آخر الأخبار
11:57
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 11 شخصا جراء سقوط صواريخ في مجدل شمس بالجولان 5 منهم في حالة حرجة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
0
آخر الأخبار
12:00
ترقبوا حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 الليلة الساعة الثامنة والنصف مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني عبر الرابط: https://www.lbcgroup.tv/live/ar
آخر الأخبار
12:00
ترقبوا حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 الليلة الساعة الثامنة والنصف مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني عبر الرابط: https://www.lbcgroup.tv/live/ar
0
رياضة
2024-07-21
بعد إصابته... ظهور مفاجئ لميسي خلال مباراة إنتر ميامي: فكيف كان رد فعل الجمهور؟
رياضة
2024-07-21
بعد إصابته... ظهور مفاجئ لميسي خلال مباراة إنتر ميامي: فكيف كان رد فعل الجمهور؟
0
أخبار دولية
2024-07-26
أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض
أخبار دولية
2024-07-26
أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
باسيل يجول في صيدا حاملا هذه الملفات
تقارير نشرة الاخبار
07:54
باسيل يجول في صيدا حاملا هذه الملفات
0
أخبار لبنان
06:33
ميقاتي من فرنسا: هدفنا الحفاظ على الدولة وعلى كيانها
أخبار لبنان
06:33
ميقاتي من فرنسا: هدفنا الحفاظ على الدولة وعلى كيانها
0
رياضة
14:04
بعد طول انتظار... حفل افتتاح أولمبياد باريس ينطلق في نهر السين (فيديو + صور)
رياضة
14:04
بعد طول انتظار... حفل افتتاح أولمبياد باريس ينطلق في نهر السين (فيديو + صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
ناصيف زيتون.. عريس اهدنيات بنسختها العشرين
تقارير نشرة الاخبار
13:54
ناصيف زيتون.. عريس اهدنيات بنسختها العشرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نانسي عجرم تجمع محبّيها في حفلة في جبيل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نانسي عجرم تجمع محبّيها في حفلة في جبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بين كامالا والـuncommited... القضية الفلسطينية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بين كامالا والـuncommited... القضية الفلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مواجهات بين حزب الله وإسرائيل... جبهة لم تستكن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مواجهات بين حزب الله وإسرائيل... جبهة لم تستكن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نتنياهو يعيق إبرام الصفقة... وجلسة المفاوضات المقبلة قد تكون قمة ثلاثية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نتنياهو يعيق إبرام الصفقة... وجلسة المفاوضات المقبلة قد تكون قمة ثلاثية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
نعم لوقف الحرب في غزة.. رسالة من أميركا الى اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
نعم لوقف الحرب في غزة.. رسالة من أميركا الى اسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:05
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا بسبب تسرب مادة المازوت
خبر عاجل
09:05
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا بسبب تسرب مادة المازوت
2
منوعات
07:30
رنيم بو خزام تنعى والدها بكلمات مؤثرة: "بلحظة بيخلص كل شي"! (صورة)
منوعات
07:30
رنيم بو خزام تنعى والدها بكلمات مؤثرة: "بلحظة بيخلص كل شي"! (صورة)
3
خبر عاجل
05:33
ساعات قليلة تفصلنا عن أضخم وأهم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان... تابعوه اعتباراً من الـ ٨:٣٠ مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI والموقع الإلكتروني
خبر عاجل
05:33
ساعات قليلة تفصلنا عن أضخم وأهم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان... تابعوه اعتباراً من الـ ٨:٣٠ مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI والموقع الإلكتروني
4
خبر عاجل
11:22
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على أوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة كازينو لبنان وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
خبر عاجل
11:22
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على أوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة كازينو لبنان وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
5
رياضة
15:25
البعثة اللبنانية حاضرة بقوة في حفل افتتاح الأولمبياد... وعلم لبنان يرفرف عالياً في باريس (فيديو)
رياضة
15:25
البعثة اللبنانية حاضرة بقوة في حفل افتتاح الأولمبياد... وعلم لبنان يرفرف عالياً في باريس (فيديو)
6
صحف اليوم
00:22
باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:22
باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب (الشرق الأوسط)
7
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
8
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٢٧-٧-٢٠٢٤
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٢٧-٧-٢٠٢٤
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More