رئيس الأركان الإسرائيلي: سنتصرف بقوة عند الضرورة وسنستعمل كل الوسائل لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم

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رئيس الأركان الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلقه حزب الله على مجدل شمس من نوع فلق برأس حربي يزن 53 كيلوغراما وقد رفعنا جاهزيتنا إلى المستوى التالي للقتال في الشمال