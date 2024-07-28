وزير الدفاع الإسرائيلي في مجدل شمس: حزب الله هو المسؤول وسيدفع الثمن

متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يحذر إسرائيل من أي "مجازفة" جديدة في لبنان بشأن واقعة الجولان

متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يحذر إسرائيل من أي "مجازفة" جديدة في لبنان بشأن واقعة الجولان

رئيس الأركان الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلقه حزب الله على مجدل شمس من نوع فلق برأس حربي يزن 53 كيلوغراما وقد رفعنا جاهزيتنا إلى المستوى التالي للقتال في الشمال