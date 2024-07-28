الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رويترز: وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن حزب الله مسؤول بوضوح عن الهجوم الصاروخي المميت الذي وقع السبت
آخر الأخبار
2024-07-28 | 02:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رويترز: وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن حزب الله مسؤول بوضوح عن الهجوم الصاروخي المميت الذي وقع السبت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
وزارة
الخارجية
الإسرائيلية
مسؤول
بوضوح
الهجوم
الصاروخي
المميت
السبت
التالي
إيران تحذر إسرائيل من أي "مجازفة" جديدة في لبنان
خامنئي ينصّب بزكشيان رئيساً لإيران بعد فوزه بالانتخابات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:31
روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
05:31
روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
0
آخر الأخبار
05:29
وزير الخارجية اللبناني لـ"رويترز": الولايات المتحدة طلبت من الحكومة كبح "جماح" حزب الله ولبنان طلب من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر في الآونة الأخيرة
آخر الأخبار
05:29
وزير الخارجية اللبناني لـ"رويترز": الولايات المتحدة طلبت من الحكومة كبح "جماح" حزب الله ولبنان طلب من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر في الآونة الأخيرة
0
أخبار لبنان
05:20
الراعي: ندعو السياسيين الى تحمل مسؤولية خراب البلد
أخبار لبنان
05:20
الراعي: ندعو السياسيين الى تحمل مسؤولية خراب البلد
0
أخبار دولية
05:18
بوتين يهدّد باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى بحال نشر صواريخ أميركية في أوروبا
أخبار دولية
05:18
بوتين يهدّد باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى بحال نشر صواريخ أميركية في أوروبا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:31
روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
05:31
روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
0
آخر الأخبار
05:29
وزير الخارجية اللبناني لـ"رويترز": الولايات المتحدة طلبت من الحكومة كبح "جماح" حزب الله ولبنان طلب من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر في الآونة الأخيرة
آخر الأخبار
05:29
وزير الخارجية اللبناني لـ"رويترز": الولايات المتحدة طلبت من الحكومة كبح "جماح" حزب الله ولبنان طلب من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر في الآونة الأخيرة
0
آخر الأخبار
04:17
الخارجية الإسرائيلية: الصاروخ الذي قتل شبابنا إيراني وحزب الله وحده من يمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسانته
آخر الأخبار
04:17
الخارجية الإسرائيلية: الصاروخ الذي قتل شبابنا إيراني وحزب الله وحده من يمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسانته
0
منوعات
03:55
5 أغراض أساسية يجب وضعها في حقيبة البحر... ما هي؟ (فيديو)
منوعات
03:55
5 أغراض أساسية يجب وضعها في حقيبة البحر... ما هي؟ (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:56
نتنياهو: "حزب الله" سيدفع ثمنا غاليا
أخبار دولية
15:56
نتنياهو: "حزب الله" سيدفع ثمنا غاليا
0
آخر الأخبار
02:23
خامنئي ينصّب بزكشيان رئيساً لإيران بعد فوزه بالانتخابات
آخر الأخبار
02:23
خامنئي ينصّب بزكشيان رئيساً لإيران بعد فوزه بالانتخابات
0
آخر الأخبار
14:01
مصدر دبلوماسي أميركي للـLBCI: نحن على علم بحادثة مجدل شمس ونتابعها عن كثب ولا توجد معلومات أخرى لإضافتها في الوقت الحالي
آخر الأخبار
14:01
مصدر دبلوماسي أميركي للـLBCI: نحن على علم بحادثة مجدل شمس ونتابعها عن كثب ولا توجد معلومات أخرى لإضافتها في الوقت الحالي
0
آخر الأخبار
2024-07-27
جاك باسيل للـLBCI: نظرا لتواجد ابنتي راي في "شاتورو" البعيد عن نهر السين فضلت الأخيرة عدم هدر الوقت والتركيز على التدريبات
آخر الأخبار
2024-07-27
جاك باسيل للـLBCI: نظرا لتواجد ابنتي راي في "شاتورو" البعيد عن نهر السين فضلت الأخيرة عدم هدر الوقت والتركيز على التدريبات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:37
بعد حادثة مجدل شمس في الجولان المحتل... هذه هي آخر المستجدات
أخبار دولية
03:37
بعد حادثة مجدل شمس في الجولان المحتل... هذه هي آخر المستجدات
0
أخبار دولية
17:12
تطور أمني بارز في الجولان المتحل... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
17:12
تطور أمني بارز في الجولان المتحل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
13:55
جولة لباسيل على منطقتي صيدا وجزين... ومواقف في أكثر من اتجاه
أخبار لبنان
13:55
جولة لباسيل على منطقتي صيدا وجزين... ومواقف في أكثر من اتجاه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
من صناعة التيجان لمسابقة ملكة جمال الكون الى مسابقة ملكة جمال لبنان... مجوهرات معوض فخر الصناعة اللبنانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
من صناعة التيجان لمسابقة ملكة جمال الكون الى مسابقة ملكة جمال لبنان... مجوهرات معوض فخر الصناعة اللبنانية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطور أمني بارز في الجولان المحتل... وآبار الغاز الإسرائيلية تدخل مرمى مسيرات "حزب الله" لأول مرة منذ طوفان الأقصى
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطور أمني بارز في الجولان المحتل... وآبار الغاز الإسرائيلية تدخل مرمى مسيرات "حزب الله" لأول مرة منذ طوفان الأقصى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
البطريرك الدويهي من مكرم الى طوباوي فقديس: هذه مراحل درب القداسة!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
البطريرك الدويهي من مكرم الى طوباوي فقديس: هذه مراحل درب القداسة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
نانسي عجرم في حفلة تفاعلية للمرة الأولى وتدهش جمهور مهرجانات بيبلوس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
نانسي عجرم في حفلة تفاعلية للمرة الأولى وتدهش جمهور مهرجانات بيبلوس
0
أخبار دولية
13:43
الكوكب يحترق واجراءات الوقاية ممكنة
أخبار دولية
13:43
الكوكب يحترق واجراءات الوقاية ممكنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الالعاب الاولمبية أدهشت العالم... وهذه هي المعاني وراء لوحاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الالعاب الاولمبية أدهشت العالم... وهذه هي المعاني وراء لوحاتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
15:58
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
موضة وجمال
15:58
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
2
آخر الأخبار
16:36
ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
آخر الأخبار
16:36
ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
3
موضة وجمال
17:53
والدا ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا وجها رسالة مؤثرة لابنتهما عبر شاشة الـLBCI... وهذا ما قالاه (فيديو)
موضة وجمال
17:53
والدا ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا وجها رسالة مؤثرة لابنتهما عبر شاشة الـLBCI... وهذا ما قالاه (فيديو)
4
موضة وجمال
16:45
ندى كوسا ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2024!
موضة وجمال
16:45
ندى كوسا ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2024!
5
موضة وجمال
16:08
من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟
موضة وجمال
16:08
من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟
6
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
7
موضة وجمال
15:45
إليكم أسماء المتأهلات الى مرحلة الـ TOP 8 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024!
موضة وجمال
15:45
إليكم أسماء المتأهلات الى مرحلة الـ TOP 8 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024!
8
موضة وجمال
17:30
إليكم لحظة إعلان فوز ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان 2024 (فيديو)
موضة وجمال
17:30
إليكم لحظة إعلان فوز ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان 2024 (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More