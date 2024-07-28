الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رويترز: وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن حزب الله مسؤول بوضوح عن الهجوم الصاروخي المميت الذي وقع السبت

آخر الأخبار
2024-07-28 | 02:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رويترز: وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن حزب الله مسؤول بوضوح عن الهجوم الصاروخي المميت الذي وقع السبت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رويترز: وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن حزب الله مسؤول بوضوح عن الهجوم الصاروخي المميت الذي وقع السبت

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وزارة

الخارجية

الإسرائيلية

مسؤول

بوضوح

الهجوم

الصاروخي

المميت

السبت

LBCI التالي
إيران تحذر إسرائيل من أي "مجازفة" جديدة في لبنان
خامنئي ينصّب بزكشيان رئيساً لإيران بعد فوزه بالانتخابات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:31

روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!

LBCI
آخر الأخبار
05:29

وزير الخارجية اللبناني لـ"رويترز": الولايات المتحدة طلبت من الحكومة كبح "جماح" حزب الله ولبنان طلب من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر في الآونة الأخيرة

LBCI
أخبار لبنان
05:20

الراعي: ندعو السياسيين الى تحمل مسؤولية خراب البلد

LBCI
أخبار دولية
05:18

بوتين يهدّد باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى بحال نشر صواريخ أميركية في أوروبا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:31

روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!

LBCI
آخر الأخبار
05:29

وزير الخارجية اللبناني لـ"رويترز": الولايات المتحدة طلبت من الحكومة كبح "جماح" حزب الله ولبنان طلب من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر في الآونة الأخيرة

LBCI
آخر الأخبار
04:17

الخارجية الإسرائيلية: الصاروخ الذي قتل شبابنا إيراني وحزب الله وحده من يمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسانته

LBCI
منوعات
03:55

5 أغراض أساسية يجب وضعها في حقيبة البحر... ما هي؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:56

نتنياهو: "حزب الله" سيدفع ثمنا غاليا

LBCI
آخر الأخبار
02:23

خامنئي ينصّب بزكشيان رئيساً لإيران بعد فوزه بالانتخابات

LBCI
آخر الأخبار
14:01

مصدر دبلوماسي أميركي للـLBCI: نحن على علم بحادثة مجدل شمس ونتابعها عن كثب ولا توجد معلومات أخرى لإضافتها في الوقت الحالي

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-27

جاك باسيل للـLBCI: نظرا لتواجد ابنتي راي في "شاتورو" البعيد عن نهر السين فضلت الأخيرة عدم هدر الوقت والتركيز على التدريبات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:37

بعد حادثة مجدل شمس في الجولان المحتل... هذه هي آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
17:12

تطور أمني بارز في الجولان المتحل... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
13:55

جولة لباسيل على منطقتي صيدا وجزين... ومواقف في أكثر من اتجاه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

من صناعة التيجان لمسابقة ملكة جمال الكون الى مسابقة ملكة جمال لبنان... مجوهرات معوض فخر الصناعة اللبنانية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تطور أمني بارز في الجولان المحتل... وآبار الغاز الإسرائيلية تدخل مرمى مسيرات "حزب الله" لأول مرة منذ طوفان الأقصى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

البطريرك الدويهي من مكرم الى طوباوي فقديس: هذه مراحل درب القداسة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

نانسي عجرم في حفلة تفاعلية للمرة الأولى وتدهش جمهور مهرجانات بيبلوس

LBCI
أخبار دولية
13:43

الكوكب يحترق واجراءات الوقاية ممكنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الالعاب الاولمبية أدهشت العالم... وهذه هي المعاني وراء لوحاتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
15:58

"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!

LBCI
آخر الأخبار
16:36

ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024

LBCI
موضة وجمال
17:53

والدا ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا وجها رسالة مؤثرة لابنتهما عبر شاشة الـLBCI... وهذا ما قالاه (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:45

ندى كوسا ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2024!

LBCI
موضة وجمال
16:08

من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟

LBCI
خبر عاجل
12:09

إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

LBCI
موضة وجمال
15:45

إليكم أسماء المتأهلات الى مرحلة الـ TOP 8 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024!

LBCI
موضة وجمال
17:30

إليكم لحظة إعلان فوز ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان 2024 (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More