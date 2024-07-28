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o
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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعود إلى إسرائيل بعد زيارة للولايات المتحدة وسيبدأ مشاورات أمنية واجتماعا لمجلس الوزراء
آخر الأخبار
2024-07-28 | 06:30
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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعود إلى إسرائيل بعد زيارة للولايات المتحدة وسيبدأ مشاورات أمنية واجتماعا لمجلس الوزراء
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