مصادر ديبلوماسية متابعة من واشنطن وبيروت للـLBCI: الضربة الإسرائيلية على لبنان محسومة والعمل جار على أن تكون محدودة في الحجم والمكان وتجنب المدن الكبيرة حيث الإكتظاظ السكاني والمدنيين بما فيها بيروت بمعنى أن لا تجر حزب الله إلى رد كبير يفرض عليه

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