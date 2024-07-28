قصف مدفعي لأطراف ميس الجبل

"السفينة" في قبضة الجيش... وهذا ما قالته مصادر في المخابرات للـLBCI

"السفينة" في قبضة الجيش... وهذا ما قالته مصادر في المخابرات للـLBCI

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ‏وأصبناه إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه