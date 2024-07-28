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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط

آخر الأخبار
2024-07-28 | 10:42
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط

 
 
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