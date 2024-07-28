وزير الخارجية الإسرائيليّ يسرائيل كاتس: اردوغان يسير على خطوات صدام حسين ويهدد بضرب إسرائيل فعليه ان يتذكر ماذا حدث هناك وكيف انتهى

روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!

روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!

الخارجية الإسرائيلية: الصاروخ الذي قتل شبابنا إيراني وحزب الله وحده من يمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسانته