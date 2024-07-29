الدفاع المدني: شهيدان وثلاثة جرحى بينهم طفل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

فرنسا تعلن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد الهجمات التخريبية قبل انطلاق الأولمبياد

فرنسا تعلن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد الهجمات التخريبية قبل انطلاق الأولمبياد

أميركا وأستراليا والهند واليابان: يجب أن تتوقف الأفعال التي تقوّض فرص حل الدولتين مثل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتطرف العنيف من كل الأطراف