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البيت الأبيض: لا علامة على أن ضربة حزب الله في مطلع الأسبوع ستؤثر على محادثات الرهائن
آخر الأخبار
2024-07-29 | 11:27
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البيت الأبيض: لا علامة على أن ضربة حزب الله في مطلع الأسبوع ستؤثر على محادثات الرهائن
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