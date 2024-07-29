مريض بحاجة ماسة الى وحدتي بلاكيت دم والى 4 وحدات بلازما من فئة A+ لإجراء عملية جراحية يوم السبت المقبل... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم 03171865 أو الإتصال على رقم مستشفى سيدة زغرتا 06660575

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