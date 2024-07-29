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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة اسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا

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2024-07-29 | 13:11
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة اسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة اسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا

 
 
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