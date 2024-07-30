التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه انطلياس وصولا حتى الكرنتينا

رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية: مزاعم إسرائيل بمسؤولية حزب الله عن حادثة مجدل شمس مثيرة للسخرية وستواجه ردا شديدا إذا أقدمت على مغامرة بلبنان

رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية: مزاعم إسرائيل بمسؤولية حزب الله عن حادثة مجدل شمس مثيرة للسخرية وستواجه ردا شديدا إذا أقدمت على مغامرة بلبنان

رئيسة وزراء إيطاليا: أطراف إقليمية تحاول استفزاز إسرائيل ويتعين على إسرائيل عدم السقوط في مثل هذا "الفخ"