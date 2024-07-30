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قيادات درزية في الجولان ترفض "إراقة دم" ردّاً على ضربة مجدل شمس

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2024-07-30 | 05:10
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قيادات درزية في الجولان ترفض &quot;إراقة دم&quot; ردّاً على ضربة مجدل شمس
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قيادات درزية في الجولان ترفض "إراقة دم" ردّاً على ضربة مجدل شمس

رفضت قيادات دينية ومحلية درزية في الجولان السوري المحتل إراقة "قطرة دم واحدة" بعدما توعّدت إسرائيل بالرد على ضربة صاروخية في بلدة مجدل شمس نسبتها الى حزب الله.
     
وطالت الضربة السبت ملعباً لكرة القدم في بلدة مجدل شمس الدرزية، ما أدى الى مقتل 12 من الفتية والفتيات. ونفى حزب الله "أي علاقة" له بالحادث.
     
وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"رد قاس" على هذا القصف خلال زيارته مجدل شمس الإثنين، فيما تُبذل جهود دولية لتجنب مزيد من التصعيد بين اسرائيل والحزب.
      
وقالت "الهيئة الدينية والزمنية في الجولان السوري المحتل" في بيان ليل الإثنين "نرفض أن تُراق قطرة دم واحدة تحت مُسمى الانتقام لأطفالنا، فالتاريخ يشهد لنا بأننا كُنا وما زلنا دُعاة سلام ووئام بين الشعوب والأُمم حيث تُحرم عقيدتنا القتل والانتقام بأي صفة أو هدف".
     
وشددت على أن "التصريحات الخارجة عن الإجماع الجولاني سواء كانت من داخل الجولان أو خارجه لا تمثل إلا صاحبها".
     
 
 
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