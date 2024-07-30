غارة اسرائيلية تستهدف منطقة الخلة بين بلدتي جبشيت وعدشيت بصاروخ موجه

وزارة الصحة في غزة: 39400 فلسطيني قتلوا و90996 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع

وزارة الصحة في غزة: 39400 فلسطيني قتلوا و90996 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع

صحيفة "ميدل إيست آي": دول الخليج قد تكون جزءا من قوة حفظ سلام تدعمها اميركا في غزة