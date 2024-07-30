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o
متن
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آخر الأخبار
2024-07-30 | 10:10
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المقاومة الاسلامية: استهداف بسرب من المسيرات الإنقضاضية نقطة تموضع مستحدثة لجنود العدو لحماية مستعمرة كفريوفال
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