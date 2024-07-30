وزارة الخارجية السورية: سوريا تعرب عن تضامنها مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان غاشم

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