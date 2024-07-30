وزير الدفاع الإسرائيلي: أكدنا اليوم أننا قادرون على الوصول إلى كل مكان لاستهداف من يمس بإسرائيل

الكرملين: على المعارضة في فنزويلا قبول خسارتها الانتخابات الرئاسية

الكرملين: على المعارضة في فنزويلا قبول خسارتها الانتخابات الرئاسية

ما هو العمر المناسب للتوقف عن شرب الكحول؟ إليكم مخاطرته على مرّ السنين