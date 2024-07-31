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السفير الإيراني لدى لبنان: إيران لم تكن تسعى لتوسيع نطاق الحرب لكنها لن تقبل بأن تصبح المنطقة "فريسة" لأميركا وإسرائيل

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2024-07-31 | 04:49
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السفير الإيراني لدى لبنان: إيران لم تكن تسعى لتوسيع نطاق الحرب لكنها لن تقبل بأن تصبح المنطقة &quot;فريسة&quot; لأميركا وإسرائيل
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السفير الإيراني لدى لبنان: إيران لم تكن تسعى لتوسيع نطاق الحرب لكنها لن تقبل بأن تصبح المنطقة "فريسة" لأميركا وإسرائيل

 
 
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