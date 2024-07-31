رئيس البرلمان التركي: سندعو الرئيس الفلسطيني لإلقاء كلمة أمام البرلمان خلال أيام

وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد على مسؤولية أميركا عن إغتيال هنية

وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد على مسؤولية أميركا عن إغتيال هنية

المرصد السوري للعربية: لم يتأكد إن كان الحريق في ريف دمشق ناجم عن هجوم