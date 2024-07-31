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القيادي في حركة حماس خليل الحية: الإحتلال يتحدى العالم بأسره عبر استهداف لبنان وإيران لأنه يعلم أن عمله لن يمر

آخر الأخبار
2024-07-31 | 10:06
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القيادي في حركة حماس خليل الحية: الإحتلال يتحدى العالم بأسره عبر استهداف لبنان وإيران لأنه يعلم أن عمله لن يمر
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القيادي في حركة حماس خليل الحية: الإحتلال يتحدى العالم بأسره عبر استهداف لبنان وإيران لأنه يعلم أن عمله لن يمر

 
 
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