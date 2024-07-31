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جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بعد اغتيال هنية
آخر الأخبار
2024-07-31 | 12:20
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جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بعد اغتيال هنية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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