نتنياهو: خلال الأسابيع الماضية وجهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين وقتلنا يوم أمس نائب نصر الله في لبنان وكان مسؤولًا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا

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