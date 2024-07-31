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o
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o
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قائد سلاح الجو الإسرائيلي: جاهزون بشكل كامل للتحرك خلال دقائق معدودة والتعامل مع كل السيناريوهات والجبهات ولا توجد نقطة بعيدة عنا لمهاجمتها
آخر الأخبار
2024-07-31 | 13:59
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قائد سلاح الجو الإسرائيلي: جاهزون بشكل كامل للتحرك خلال دقائق معدودة والتعامل مع كل السيناريوهات والجبهات ولا توجد نقطة بعيدة عنا لمهاجمتها
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