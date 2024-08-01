نصرالله: الفتنة بين أهل الجولان ومعهم أحباؤهم من طائفة الموحدين الدروز من جهة والطائفة الشيعية من جهة أخرى هدف لإسرائيل لأنّ من أهم نتائج طوفان الاقصى أنّها ساهمت في تجاوز المحنة المذهبية

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