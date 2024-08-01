نصرالله: الهدف من اغتيال القادة يكون في المس بالجماعة التي ينتمي إليها هذا القائد لتضعف لكن نحن حتى الآن وحسب التجرُبة لم يُضعف شيءٌ المقاومة

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