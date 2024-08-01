نصرالله: الاستهدافات اليومية التي سنقوم بها هي استمرار في المعركة اسنادًا لغزة ولا علاقة لها بالرد عل اغتيال شكر لكنكم تعلمون الّا يمكن للمقاومة إلّا أن ترد على هذا الاغتيال

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